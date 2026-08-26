Tijdelijke mantelwoning gepland in Nieuwkuijk

In Nieuwkuijk is een aanvraag gedaan voor een tijdelijke mantelwoning aan de Venbroekstraat.

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De gemeente Heusden heeft op 18 augustus een aanvraag ontvangen voor een tijdelijke mantelwoning aan de Venbroekstraat 12 in Nieuwkuijk. Het gaat om een verzoek om af te wijken van regels in het Omgevingsplan en om toestemming voor bouwactiviteiten. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer 2230831.

De gemeente behandelt de aanvraag momenteel. Pas nadat er een beslissing is genomen en verstuurd, kunnen belanghebbenden actie ondernemen. Het gaat om een mantelwoning, een huis dat bedoeld is om zorg dichtbij te verlenen aan familie of naasten.