Vier nieuwe woningen gepland in Herpt

De gemeente Heusden heeft een aanvraag ontvangen voor vier woningen aan de Groenstraat in Herpt. Het gaat om een bouwactiviteit voor de adressen 5A tot en met 5D.

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Op 16 augustus 2026 heeft het college van Heusden een aanvraag ontvangen voor het bouwen van vier woningen. Het gaat om een project aan de Groenstraat 5A tot en met 5D, kadastraal bekend als G1819, in het dorp Herpt.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2230554 en wordt momenteel door de gemeente behandeld. Het is nog niet bekend wanneer er een besluit wordt genomen over het plan.