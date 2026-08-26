Uitbouw gepland aan Pastoor van Kesselhof in Gemonde

Er is een aanvraag ingediend voor een uitbouw aan Pastoor van Kesselhof 2A in Gemonde. Het gaat om een technische bouwactiviteit. De vergunning is aangevraagd op 18 augustus.

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Op het adres Pastoor van Kesselhof 2A in Gemonde wordt mogelijk een uitbouw gerealiseerd. De aanvraag hiervoor is op 18 augustus ingediend. Het betreft een technische bouwactiviteit waarvoor een omgevingsvergunning nodig is.

Belangstellenden kunnen de aanvraag en bijbehorende stukken inzien door contact op te nemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. In deze fase is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dat kan pas nadat de vergunning is verleend.