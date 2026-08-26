Advertentie
Nieuwe appartementen en woningen gepland in Vlijmen
Vandaag om 09:35
De gemeente Heusden heeft een vergunning verleend voor de bouw van 12 studio’s en 9 woningen aan de Achterstraat in Vlijmen.
Het gaat om een voormalig gemeentelijk monument en een bedrijfsgebouw aan de Achterstraat 64a en 66. De locatie ligt tussen bestaande woningen aan de Achterstraat, de Savornin Lohmanlaan en de Dreeslaan. Door een afwijking van het bestemmingsplan is het bouwen op deze plek alsnog mogelijk gemaakt.
De bouwplannen zijn goedgekeurd op 18 augustus 2026. Het bestemmingsplan ‘Vlijmen en Vliedberg, herziening 2013’ wordt tijdelijk aangepast om de woningen te realiseren. Vanaf donderdag 27 augustus liggen de vergunning en de bijbehorende stukken zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Vlijmen.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie