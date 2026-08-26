Schuurtje met overkapping aangevraagd in Berlicum

In Berlicum is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een schuurtje met een kleine overkapping voor haardhout op Beekveld 13.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend op 18 augustus 2026. Het plan betreft een schuurtje met een kleine overkapping, bedoeld voor het opslaan van haardhout. Het project valt onder de activiteit 'Omgevingsplanactiviteit Bouwen'.

Het adres waar het schuurtje gepland staat is Beekveld 13, in Berlicum. In deze fase van de vergunningsprocedure is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dit kan pas als de vergunning verleend is.