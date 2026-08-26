Kindermarkt Leer Dongen Kennen krijgt vergunning

De gemeente Dongen heeft een vergunning verleend voor de kindermarkt Leer Dongen Kennen op 5 september 2026. Het evenement vindt plaats op het Looiersplein en in de straten Hoge Ham en Tramstraat.

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De vergunning voor de kindermarkt is op 24 augustus 2026 goedgekeurd. Het evenement staat gepland op zondag 5 september en omvat activiteiten op het Looiersplein en in de omliggende straten Hoge Ham en Tramstraat.

Het besluit is onderdeel van zaaknummer Z2026-00001107. Het evenement richt zich op kinderen en biedt een markt met activiteiten en kraampjes. Dongen wordt zo op een leuke manier gepresenteerd aan inwoners en bezoekers.