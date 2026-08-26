Nieuw reglement voor molenaars in Heusden vanaf augustus

Het college van Heusden heeft het Reglement Gilde van Heusdense Molenaars 2026 vastgesteld. Vanaf 1 augustus zijn er nieuwe regels voor het beheer en gebruik van de molens in de vesting Heusden. Molenaars en molenaars in opleiding moeten voldoen aan strikte eisen en taken.

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Het reglement legt vast hoe het Gilde van Heusdense Molenaars de molens in de vesting Heusden beheert en in werking houdt. Alleen molenaars met officiële papieren, zoals een getuigschrift van de Vereniging De Hollandsche Molen, kunnen worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Nieuwe molenaars in opleiding krijgen een voorlopige aanstelling die na een half jaar wordt geëvalueerd.

De stadsmolenaar speelt een centrale rol in het gilde. Deze functionaris coördineert het beheer en onderhoud van de molens en is het aanspreekpunt voor de gemeente. Molenaars moeten zich houden aan strikte veiligheidsmaatregelen, zoals het afschermen van gevaarlijke plekken en het controleren van de molens op gebreken. Daarnaast is het verplicht dat molens minimaal één keer per maand draaien, met extra aandacht voor nationale en regionale feestdagen.

Het reglement, dat per 1 augustus ingaat, voorziet ook in een jaarlijkse onkostenvergoeding en duidelijke afspraken over onderhoud en inkomstenbeheer. Bijdragen van bezoekers worden door de molenaars verzameld en afgedragen aan de gemeente Heusden.