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Sinterklaasintocht Dongen: vergunning aangevraagd voor november

Vandaag om 09:36

Voor de sinterklaasintocht in Dongen op 14 en 15 november 2026 is een vergunning aangevraagd. De activiteiten zijn gepland op de Wilhelminastraat, Loswal en het Looiersplein.

Gevonden voor jou

De gemeente Dongen heeft op 24 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Het gaat om de sinterklaasintocht die op 14 en 15 november plaatsvindt. De locaties zijn de Wilhelminastraat, Loswal en het Looiersplein.

De aanvraag omvat het organiseren van het evenement en is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001329. De gemeente beoordeelt de aanvraag en neemt daarna een besluit. Dit gebeurt zodra alle benodigde informatie compleet is.

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