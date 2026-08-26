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Intocht Sinterklaas gepland op 14 november in 's Gravenmoer

Vandaag om 09:36

Op 21 augustus heeft de gemeente Dongen een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning voor de Sinterklaasintocht op 14 november in 's Gravenmoer.

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De aanvraag is ingediend voor een evenement op de locatie Hoofdstraat 4 in 's Gravenmoer. Het betreft de intocht van Sinterklaas en is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001322.

Nadat de aanvraag volledig is beoordeeld, zal de gemeente Dongen een beslissing nemen. De organisatie wacht op goedkeuring om het evenement volgens planning te kunnen uitvoeren.

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