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Intocht Sinterklaas gepland op 14 november in 's Gravenmoer
Vandaag om 09:36
Op 21 augustus heeft de gemeente Dongen een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning voor de Sinterklaasintocht op 14 november in 's Gravenmoer.
De aanvraag is ingediend voor een evenement op de locatie Hoofdstraat 4 in 's Gravenmoer. Het betreft de intocht van Sinterklaas en is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001322.
Nadat de aanvraag volledig is beoordeeld, zal de gemeente Dongen een beslissing nemen. De organisatie wacht op goedkeuring om het evenement volgens planning te kunnen uitvoeren.
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