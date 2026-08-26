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Vergunningsaanvraag voor bouwplaats Hoge Ham in Dongen
Vandaag om 09:36
In Dongen is een aanvraag gedaan voor een tijdelijke bouwplaats aan de Hoge Ham.
Op 21 augustus heeft de gemeente Dongen een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een steiger, bouwkraan, toilet en schaftkeet. Het gaat om de periode van 31 augustus 2026 tot 17 december 2027 op het adres Hoge Ham 172.
De bouwplaats wordt ingericht voor activiteiten zoals het opslaan van materialen. De gemeente beoordeelt de aanvraag en neemt binnen acht weken een besluit. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken. Soms duurt het langer als er extra informatie nodig is van de aanvrager.
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