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Container wordt geplaatst tegenover Hoge Ham in Dongen

Vandaag om 09:36

Op 26 en 27 augustus wordt tegenover Hoge Ham 55B in Dongen een container geplaatst.

Gevonden voor jou

De gemeente Dongen heeft een melding ontvangen voor het plaatsen van een container tegenover Hoge Ham 55B. Dit gebeurt op woensdag 26 en donderdag 27 augustus 2026. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001320.

Voor het plaatsen van deze container is geen vergunning nodig. Het gaat om een vergunningsvrije activiteit, waardoor bezwaar maken of een zienswijze geven niet mogelijk is.

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