Nieuwe regeling biedt kansen voor woningbouw in Roosendaal

Door een nieuwe landelijke regeling kunnen woningbouw- en onderwijsprojecten in Roosendaal eerder worden aangemeld bij netbeheerder Enexis. Dit biedt mogelijkheden voor het verkrijgen van capaciteit op het volle elektriciteitsnet. De gemeente roept betrokkenen op hun projecten uiterlijk 4 september aan te melden.

Gevonden voor jou

Gemeenten kunnen dankzij de regeling ‘Eerder Aanvragen’ projecten voor woningbouw en onderwijshuisvesting die binnen tien jaar gerealiseerd worden, eerder op de wachtlijst zetten voor een stroomaansluiting. In Roosendaal hoopt de gemeente hiermee de schaarste op het elektriciteitsnet beter te kunnen aanpakken.

Dit kan kansen bieden voor zowel grote bouwplannen als kleinschalige initiatieven van particulieren. Wethouder Martijn de Kort benadrukt dat het aanmelden van projecten enige voorbereiding vraagt, maar dat het belangrijk is om deze mogelijkheid te benutten. Een eerdere plek op de wachtlijst kan het verschil maken voor nieuwe ontwikkelingen.

Aanmelden vóór 4 september

De gemeente Roosendaal heeft informatie nodig over de plannen om aanvragen bij Enexis te kunnen indienen. Projectontwikkelaars, scholen en particulieren moeten hun projecten uiterlijk vrijdag 4 september aanmelden met alle benodigde toelichting. Aanmeldingen die later binnenkomen, worden niet meer meegenomen.

Vanaf 1 oktober kan de gemeente de aangemelde projecten indienen bij Enexis. De netbeheerder bepaalt daarna welke capaciteit beschikbaar is en of de projecten een plek krijgen op de wachtlijst. Aanmelden garandeert geen aansluiting, omdat de uiteindelijke beslissing bij Enexis ligt.

De regeling is bedoeld om woningbouw- en onderwijsplannen beter voor te bereiden op de beperkingen van het elektriciteitsnet. In Roosendaal hoopt de gemeente hiermee het volle net minder als belemmering te ervaren voor toekomstige projecten.