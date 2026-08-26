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Omgevingsvergunning voor woning in Waspik aangepast na fout

Vandaag om 09:36

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning in Waspik is gecorrigeerd na een fout met het adres.

Gevonden voor jou

De gemeente heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het levensloopbestendig maken van een woning aan de Julianastraat 4 in Waspik. De aanvraag, ingediend op 18 augustus 2026, was eerder per ongeluk gepubliceerd met het adres Julianastraat 4 in Waalwijk.

De correctie is inmiddels doorgevoerd, en de aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-019556. Er is nog geen besluit genomen over deze vergunning. Belanghebbenden kunnen pas bezwaar maken nadat er een besluit is gepubliceerd.

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