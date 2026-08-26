Omgevingsvergunning voor woning in Waspik aangepast na fout

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning in Waspik is gecorrigeerd na een fout met het adres.

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De gemeente heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het levensloopbestendig maken van een woning aan de Julianastraat 4 in Waspik. De aanvraag, ingediend op 18 augustus 2026, was eerder per ongeluk gepubliceerd met het adres Julianastraat 4 in Waalwijk.

De correctie is inmiddels doorgevoerd, en de aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-019556. Er is nog geen besluit genomen over deze vergunning. Belanghebbenden kunnen pas bezwaar maken nadat er een besluit is gepubliceerd.