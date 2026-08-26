Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in Oosterhout

De gemeente Oosterhout heeft besloten een parkeerplek aan de Keiweg aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Het gaat om het tweede parkeervak op een klein parkeerterrein bij de Schapendries.

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Het besluit is genomen na een verzoek van een bewoner van de Schapendries op 25 juni 2026. De aanvrager heeft geen eigen parkeerplek en beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart. Daarnaast is de parkeerdruk in de buurt met 85 procent erg hoog, waardoor er dringend behoefte is aan een gereserveerde plek.

Het parkeerterrein aan de Keiweg wordt aangepast door een verkeersbord voor gehandicaptenparkeerplaatsen (bord E6) te plaatsen, met daarbij een onderbord waarop het kenteken van de aanvrager staat. De politie heeft ingestemd met de maatregel, die de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers moet verbeteren.

De parkeerplaats vervalt automatisch als de aanvrager verhuist, overlijdt of niet langer voldoet aan de voorwaarden, zoals het bezitten van een gehandicaptenparkeerkaart, rijbewijs of motorvoertuig.