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Graven in vervuilde bodem bij Arendshof in Oosterhout

Vandaag om 09:36

Bij winkelcentrum Arendshof in Oosterhout is meer dan 25 kubieke meter vervuilde bodem afgegraven. Het ging om grond met een kwaliteit boven de interventiewaarde.

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De melding over het graven is op 24 augustus 2026 afgehandeld. Het betreft een bodemkwaliteit die boven de interventiewaarde ligt, wat betekent dat de grond sterk vervuild is. In totaal is meer dan 25 kubieke meter afgegraven.

De melding is gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), een regeling die bepaalt hoe met bodemactiviteiten moet worden omgegaan. Het zaaknummer van deze melding is Z2026-00021340.

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