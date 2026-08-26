Reparatiebesluit bestemmingsplan Dorst borgt vliegbasisbelangen

De gemeenteraad van Oosterhout heeft op 13 mei 2025 een reparatiebesluit genomen voor het bestemmingsplan Dorst 2023. Dit besluit waarborgt de belangen van vliegbasis Gilze en Rijen.

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Het aangepaste bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. Deze beroepstermijn begint op donderdag 27 augustus 2026 en loopt tot en met donderdag 8 oktober 2026.

Het bestemmingsplan Dorst 2023 en het reparatiebesluit zijn vanaf donderdag 27 augustus 2026 in te zien via een overheidswebsite of op het stadhuis in Oosterhout. Voor een bezoek aan het stadhuis is een afspraak nodig.