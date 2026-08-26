Vergunningsaanvraag voor nieuwbouw 2-onder-1-kap-woning in Goirle

In Goirle is een aanvraag ingediend voor de bouw van een 2-onder-1-kap-woning nabij de Tilburgseweg. De gemeente ontving de aanvraag op 24 augustus en zal binnen acht weken een besluit nemen.

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Op een locatie nabij Tilburgseweg 125-125b in Goirle is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuwe 2-onder-1-kap-woning. De aanvraag gaat ook over het maken of veranderen van een uitweg en het afwijken van regels in het omgevingsplan. Het betreft zaaknummer 1061034.

De gemeente heeft een beslistermijn van acht weken, die eindigt op 19 oktober 2026. Het besluit kan echter eerder of later worden genomen, afhankelijk van eventuele verlenging of opschorting van de termijn. De gemeente publiceert het uiteindelijke besluit in een nieuw bericht.