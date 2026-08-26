Collecte voor Kika in Hapert van 27 augustus tot 3 september

In Hapert is een vergunning verleend voor een collecte voor Kika. Deze vindt plaats van donderdag 27 augustus tot en met donderdag 3 september 2026.

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De gemeente Bladel heeft toestemming gegeven voor de collecte, die door heel Hapert zal plaatsvinden. Het doel is om geld in te zamelen voor Kika, een organisatie die zich inzet voor onderzoek naar kinderkanker.

De vergunning werd op 24 augustus verleend en heeft als kenmerk ZBLA2026-001410. De collecte mag gedurende zeven dagen in de hele plaats worden gehouden.