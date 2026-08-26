Aanvraag voor woninguitbouw in Beek en Donk niet verder behandeld

De aanvraag voor een woninguitbouw aan de Grensweg 2 in Beek en Donk is buiten behandeling gelaten. Het gaat om een aanvraag die op 13 mei 2026 werd ingediend.

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Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek heeft besloten een aanvraag voor een omgevingsvergunning niet verder te behandelen. De aanvraag betrof een uitbouw aan de achterzijde van een woning aan de Grensweg 2 in Beek en Donk.

De aanvraag was ingediend op 13 mei 2026 en kreeg het DSO-verzoeknummer 2026051301939. Het zaaknummer dat hieraan gekoppeld was, luidt ZOL-2026-000430. Dit nummer werd gebruikt voor correspondentie en verdere communicatie over de procedure.