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Verkeersmaatregelen tijdens Trekkertrek in Woensdrecht
Vandaag om 09:36 • Aangepast vandaag om 09:47
Op 30 en 31 augustus zijn wegen in Woensdrecht tijdelijk afgesloten vanwege de Trekkertrek van KPJ.
De Nieuwe Hinkelenoordweg, Leidingstraat en Martinushoeveweg in Woensdrecht zijn op 30 augustus van acht uur ’s ochtends tot middernacht afgesloten. Ook op 31 augustus geldt een afsluiting, van middernacht tot twee uur ’s nachts.
Deze verkeersmaatregelen zijn ingesteld om het evenement Trekkertrek van KPJ soepel te laten verlopen. Het gaat om tijdelijke afsluitingen die de veiligheid en doorstroming moeten garanderen.
Meer informatie over specifieke maatregelen staat op de website van de gemeente Woensdrecht.
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