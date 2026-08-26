Verkeersmaatregelen voor braderie in Huijbergen op 30 augustus

Het centrum van Huijbergen krijgt op woensdag 30 augustus tijdelijke verkeersmaatregelen vanwege de braderie. De afsluitingen gelden van vier uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds.

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Bezoekers van de braderie in Huijbergen moeten rekening houden met aangepaste verkeerssituaties. Het gaat om tijdelijke afsluitingen en omleidingen in het centrum van het dorp.

De maatregelen duren van vier uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds op woensdag 30 augustus. Het exacte overzicht van de verkeersmaatregelen is te vinden via de website van de gemeente Woensdrecht.