Prijsuitreiking Kwizzut 2026 in Sint Anthonis krijgt vergunning

in Land van cuijk

Op 16 januari 2027 vindt de prijsuitreiking van Kwizzut 2026 plaats in Sint Anthonis. De gemeente Land van Cuijk heeft hiervoor op 18 augustus 2026 een evenementenvergunning verleend.

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De prijsuitreiking wordt gehouden aan de Breestraat 1D in Sint Anthonis. Het evenement is officieel goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. Het besluit hierover staat geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00005084.

Met deze vergunning kunnen de organisatoren de voorbereidingen starten voor de feestelijke afsluiting van de Kwizzut. Deze jaarlijkse quiz trekt deelnemers uit de regio en zorgt voor veel gezelligheid en competitie.