Woensdrecht: Melis Blecklaan tijdelijk afgesloten voor Burendag

Op 26 september wordt de Melis Blecklaan in Woensdrecht afgesloten vanwege Burendag 'Buur en Bakkie'. De afsluiting geldt tussen huisnummers 30 en 40 van tien uur 's ochtends tot vijf uur 's middags.

Gevonden voor jou

Bewoners en bezoekers van Woensdrecht moeten op zaterdag 26 september rekening houden met tijdelijke verkeersmaatregelen. De Melis Blecklaan is dan tussen huisnummers 30 en 40 afgesloten vanwege Burendag 'Buur en Bakkie'.

De afsluiting duurt van tien uur 's ochtends tot vijf uur 's middags. Tijdens deze uren wordt het verkeer omgeleid. Meer informatie over de exacte verkeersmaatregelen is te vinden op de website van de gemeente Woensdrecht.