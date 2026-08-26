Parkeerterrein Sint Servatiusstraat Heeswijk-Dinther wordt aangepast

Bij het gemeentehuis van Bernheze is een aanvraag ingediend om het parkeerterrein aan de Sint Servatiusstraat in Heeswijk-Dinther te wijzigen.

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De aanvraag voor het aanpassen van het parkeerterrein aan de Sint Servatiusstraat 39 in Heeswijk-Dinther is op 20 augustus 2026 door het college van burgemeester en wethouders ontvangen. Wat er precies gaat veranderen, wordt nog onderzocht.

De stukken zijn gedurende zes weken op afspraak in te zien bij het gemeentehuis in Heesch. Meer informatie over de openingstijden is te vinden op de website van de gemeente Bernheze.