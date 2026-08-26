Opslag diesel en tanken op perceel in Heeswijk-Dinther gemeld

Burgemeester en wethouders van Bernheze hebben twee meldingen ontvangen voor activiteiten op een perceel in Heeswijk-Dinther. Het gaat om de opslag van diesel en kleinschalig tanken.

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De meldingen zijn gedaan voor perceel HWK02-E-1846 in Heeswijk-Dinther. Op deze locatie wordt diesel opgeslagen in een bovengrondse tank en is kleinschalig tanken voorzien. Beide meldingen zijn ontvangen op 4 juni 2026.

Het gaat om activiteiten die zijn aangemeld volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Bezwaar maken tegen deze meldingen is niet mogelijk.