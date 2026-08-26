Vergunningsaanvraag voor carport in Heesch

Er is een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een carport aan de Bosschebaan in Heesch. De stukken zijn zes weken in te zien op het gemeentehuis.

Gevonden voor jou

Op 11 augustus 2026 is een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een carport op de locatie Bosschebaan 19e in Heesch. De aanvraag is ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze.

Belangstellenden kunnen de stukken gedurende zes weken inzien op het gemeentehuis in Heesch. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt. De actuele openingstijden zijn te vinden via de webpagina van de gemeente.