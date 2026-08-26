Nieuwe woning gepland in Heeswijk-Dinther

Op De Steeghe 2 in Heeswijk-Dinther is een aanvraag gedaan om een woning te bouwen.

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De aanvraag voor het bouwen van een woning op De Steeghe 2 in Heeswijk-Dinther is op 19 augustus 2026 ontvangen door de gemeente Bernheze. Het gaat om een omgevingsvergunning, waarmee toestemming wordt gevraagd om de plannen uit te voeren.

De stukken van de aanvraag zijn zes weken lang te bekijken op het gemeentehuis in Heesch. Dit kan alleen op afspraak tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Voor actuele openingstijden kun je terecht op de website van de gemeente.