Aanvraag voor woning splitsen in Heeswijk-Dinther afgewezen

De gemeente Bernheze heeft een aanvraag voor het splitsen van een woning aan de Laag-Beugt in Heeswijk-Dinther buiten behandeling gesteld. Het besluit is op 18 augustus verzonden.

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Het gaat om een woning op adres Laag-Beugt 5 en 5a in Heeswijk-Dinther. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de aanvraag niet verder te behandelen. Waarom het besluit is genomen, wordt niet toegelicht.

Het besluit is vorige week verzonden. De stukken kunnen zes weken lang worden ingezien in het gemeentehuis in Heesch, maar alleen op afspraak. De gemeente Bernheze heeft actuele openingstijden op haar website staan.