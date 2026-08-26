Vergunningsaanvraag voor kap van 17 bomen in Bernheze

Het college van Bernheze heeft een aanvraag ontvangen om 17 risicobomen te kappen in het buitengebied. De aanvraag is op 14 augustus binnengekomen.

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Het gaat om bomen die als risicovol worden beschouwd. Ze staan in het buitengebied van Bernheze, maar verdere details over de locatie zijn niet bekendgemaakt.

De stukken over deze aanvraag kunnen zes weken worden ingezien op het gemeentehuis in Heesch. Dit kan alleen op afspraak en tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. De actuele openingstijden staan vermeld op de website van de gemeente.