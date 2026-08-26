Eik en es mogelijk waardevolle bomen in Breda

Breda heeft een verzoek ontvangen om een eik en een es aan de Ambachtenlaan als waardevol aan te wijzen. De bomen zouden worden opgenomen op de Bomenkaart, wat een kapverbod met zich meebrengt.

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Op 9 augustus 2026 heeft de gemeente Breda een aanvraag ontvangen om een eik en een es aan de Ambachtenlaan, ter hoogte van huisnummer 80-208, te beschouwen als waardevolle bomen. Deze bomen zouden worden toegevoegd aan de Bomenkaart van Breda.

Door deze aanvraag geldt nu een kapverbod voor de betreffende bomen. Het verbod blijft van kracht totdat het gemeentebestuur een definitieve beslissing neemt. Als de bomen niet als waardevol worden aangemerkt en dit besluit onherroepelijk is, vervalt het kapverbod.

De Bomenkaart is een overzicht van bomen in Breda die als waardevol worden beschouwd. Deze kaart is te bekijken via de website van de gemeente.