Evenement op 31 oktober in Breda: vergunning verleend

Op 31 oktober vindt een evenement plaats aan de Fellenoordstraat 152 in Breda. De vergunning is verleend en het evenement duurt van twee tot zes uur 's middags.

Gevonden voor jou

De locatie voor het evenement is Fellenoordstraat 152, 4811TJ Breda. Het evenement staat gepland op dinsdag 31 oktober 2026 en duurt van veertien tot achttien uur.

De gemeente Breda heeft de vergunning voor dit evenement inmiddels goedgekeurd. Het kenmerk van deze vergunning is Z2026-005685.