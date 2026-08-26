Buulse Proms krijgt vergunning voor evenement in Budel

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor het evenement Buulse Proms. Het evenement vindt plaats van 22 tot en met 25 oktober 2026 aan de Sportlaan in Budel.

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Het besluit om de vergunning te verlenen is op 24 augustus 2026 genomen en geregistreerd onder dossiernummer 506426. Tijdens het evenement kunnen bezoekers terecht op het terrein aan Sportlaan 7, waar verschillende activiteiten worden georganiseerd.

Buulse Proms is een jaarlijks terugkerend evenement in Budel en trekt traditioneel veel publiek uit de regio. De exacte invulling van het programma wordt later bekendgemaakt.