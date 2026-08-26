Kamerverhuur met zeven kamers in Eindhoven mogelijk gelegaliseerd

Er is een aanvraag ingediend voor het legaliseren van kamerverhuur aan de Bloemfonteinstraat in Eindhoven. Het gaat om zeven kamers op nummer 78. De aanvraag is ontvangen op 21 augustus.

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De gemeente Eindhoven heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor de legalisatie van kamerverhuur aan de Bloemfonteinstraat 78. Het betreft een woning met zeven kamers. De aanvraag is op 21 augustus binnengekomen en wordt momenteel behandeld.

De vergunning is op dit moment enkel ter kennisgeving gepubliceerd. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Dit proces valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving van de gemeente.