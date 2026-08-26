Verduurzaming pand aan Paul Krügerlaan in Eindhoven aangevraagd

Er is een aanvraag ingediend voor de verduurzaming van een pand aan de Paul Krügerlaan in Eindhoven. Het gaat om het adres Paul Krügerlaan 55, en de aanvraag is ontvangen op 21 augustus 2026.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning betreft verduurzaming van het pand op Paul Krügerlaan 55 in Eindhoven. Het doel van verduurzamen is vaak het energieverbruik te verminderen en het gebouw milieuvriendelijker te maken.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-008082. Op dit moment is de vergunning alleen ter kennisgeving en er is nog geen mogelijkheid voor bezwaar.