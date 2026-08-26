Grond en baggerspecie toegepast aan Zonzeelseweg in Drimmelen

Op de Zonzeelseweg in Drimmelen is grond en baggerspecie toegepast. De melding is op 24 augustus afgehandeld.

Gevonden voor jou

De gemeente Drimmelen heeft een melding ontvangen voor het toepassen van grond en baggerspecie aan de Zonzeelseweg. Het gaat om een procedure onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Bij deze melding worden grond of baggerslib gebruikt om de bodem op te hogen of een terrein aan te leggen.

De melding, met zaaknummer Z2026-00021378, is op 24 augustus 2026 afgehandeld. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding. Voor verdere informatie dient men contact op te nemen via e-mail met het gekoppelde zaaknummer in de onderwerpregel.