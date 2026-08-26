Bedrijf in Terheijden breidt uit met emissiearme stalvloer

Damen landbouw en veehouderij in Terheijden heeft een melding gedaan voor milieubelastende activiteiten. Het bedrijf wil uitbreiden met een emissiearme stalvloer en meer jongvee huisvesten.

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Damen landbouw en veehouderij aan de Schuivenoordseweg 1 in Terheijden heeft plannen om haar veehouderij uit te breiden. Het gaat om het plaatsen van een emissiearme stalvloer en het huisvesten van meer jongvee. Het aantal vrouwelijk jongvee groeit met 63 tot een totaal van 120 stuks. Daarnaast worden twee groepsiglo’s en vijf losse iglo’s geplaatst voor vijftien stuks jongvee.

De melding bevat ook andere activiteiten, zoals het opslaan van drijfmest, propaan, diesel en kuilvoer. Daarnaast wordt de huisvesting van 86 melkkoeien en bijbehorende dierverblijven verder geactualiseerd. De melding is op 20 april 2026 gedaan en op 24 augustus 2026 afgehandeld.

Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding. Het zaaknummer voor deze procedure is Z2026-00012339.