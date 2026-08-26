Vergunningsaanvraag voor pedicuresalon aan huis in Kaatsheuvel

Er is een aanvraag ingediend voor het starten van een pedicuresalon aan huis op Grevelingen 40 in Kaatsheuvel. De aanvraag is op 24 augustus 2026 ontvangen.

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De vergunning is aangevraagd om een pedicuresalon te beginnen in een woonhuis op Grevelingen 40 in Kaatsheuvel. Het betreft een aanvraag voor een omgevingsvergunning, die nodig is om een bedrijf aan huis te starten.

De gemeente zal de aanvraag beoordelen op basis van de regels voor bedrijven aan huis en de impact op de omgeving. Het proces is gestart op 24 augustus 2026.