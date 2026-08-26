Vergunning aangevraagd voor kap van 56 bomen in Kaatsheuvel

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van 56 bomen in Kaatsheuvel. Het gaat om de locatie Verzoeklocatie 2026082400364, waar deze aanvraag op 24 augustus is ontvangen.

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Op een locatie in Kaatsheuvel is een aanvraag ingediend om 56 bomen te verwijderen. De aanvraag is op 24 augustus 2026 binnengekomen bij de gemeente.

Het kappen van bomen kan nodig zijn voor bijvoorbeeld bouwprojecten of het verbeteren van veiligheid. In dit geval gaat het om Verzoeklocatie 2026082400364. Het is nog niet bekend wanneer de bomen gekapt zullen worden.