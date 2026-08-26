Hekwerk en wegberm aan Eftelingsestraat in Kaatsheuvel aangepast

De gemeente heeft toestemming gegeven voor het aanpassen van het hekwerk en toegangspoort, en het tijdelijk verharden van de wegberm aan de Eftelingsestraat in Kaatsheuvel.

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De locatie waar het werk plaatsvindt, is aan de Eftelingsestraat ongenummerd in Kaatsheuvel. Het besluit is op maandag 24 augustus verzonden door de gemeente. Het gaat om een tijdelijke aanpassing van de wegberm en een nieuwe toegangspoort met hekwerk.

Met deze werkzaamheden wordt de toegankelijkheid van het terrein verbeterd. Het tijdelijk verharden van de berm voorkomt bovendien schade aan de omgeving bij gebruik van het terrein.