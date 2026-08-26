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Container tijdelijk in parkeervak aan Hoofdstraat in Kaatsheuvel
Vandaag om 09:39 • Aangepast vandaag om 09:53
Van 31 augustus tot en met 30 september staat een container in een parkeervak aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel.
Voor de woning aan Hoofdstraat 189 in Kaatsheuvel is toestemming gegeven om tijdelijk een container te plaatsen. Deze ontheffing, gebaseerd op de Algemene Plaatselijke Verordening van Loon op Zand, geldt van 31 augustus tot en met 30 september 2026.
De container komt in een parkeervak direct voor de woning te staan en heeft zaaknummer Z260001316. Het is nog onbekend waarvoor de container gebruikt gaat worden.
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