Garageverbouwing aan Hilsestraat in Kaatsheuvel gaat niet door

De aanvraag voor het verbouwen van een garage aan de Hilsestraat 154 in Kaatsheuvel is ingetrokken. Het verzoek voor een omgevingsvergunning was op 19 augustus ingediend.

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De eigenaar van het pand aan de Hilsestraat 154 in Kaatsheuvel heeft besloten de aanvraag voor het verbouwen van de bestaande garage in te trekken. Dit betekent dat de geplande werkzaamheden voorlopig niet doorgaan.

De originele aanvraag voor een omgevingsvergunning was op 19 augustus 2026 verzonden. Het is niet bekend waarom deze vergunningaanvraag is teruggetrokken.