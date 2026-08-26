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Vergunningsaanvraag voor carport in Kaatsheuvel
Vandaag om 09:39 • Aangepast vandaag om 09:53
Er is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een carport aan de Juliana van Stolbergstraat in Kaatsheuvel.
Op 20 augustus 2026 is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een carport aan de zijkant van een woning aan de Juliana van Stolbergstraat 10 in Kaatsheuvel. Het gaat om een uitbreiding van de bestaande woning.
De aanvraag wordt behandeld volgens de standaard regels voor vergunningen en is geregistreerd onder nummer 0809Z2613151. Inwoners van Kaatsheuvel kunnen de voortgang van de aanvraag volgen via officiële bekendmakingen.
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