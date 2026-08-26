Dakkapel aan zijkant woning in Kaatsheuvel toegestaan

De gemeente heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een dakkapel aan de zijkant van een woning aan de Burgemeester van Erplaan in Kaatsheuvel.

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De omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel is op 24 augustus 2026 verleend. Het gaat om een woning aan Burgemeester van Erplaan 1 in Kaatsheuvel.

Met een dakkapel kan extra ruimte en licht worden gecreëerd in de woning. Het exacte ontwerp en de plaatsing zijn afgestemd op de regels van de gemeente.