Tuinmuur mag gebouwd worden in Kaatsheuvel

Er is toestemming verleend voor het plaatsen van een gemetselde tuinmuur aan Beerze 17 in Kaatsheuvel. Het besluit is op 24 augustus door de gemeente Loon op Zand verzonden.

Gevonden voor jou

De nieuwe tuinmuur komt aan Beerze 17, een adres in Kaatsheuvel. Het gaat om een gemetselde muur waarvoor een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is geregistreerd onder de locatiecode 2026041500556 en betreft het perceel Loon op Zand (LOO00) H 4037.