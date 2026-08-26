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Vergunning aangevraagd voor prieeltje De Chinese Nachtegaal in Kaatsheuvel

Vandaag om 09:39 • Aangepast vandaag om 09:54

Er is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van het prieeltje De Chinese Nachtegaal aan de Europalaan in Kaatsheuvel. De aanvraag is op 20 augustus ontvangen.

Gevonden voor jou

De locatie waar het prieeltje moet komen, bevindt zich aan Europalaan 1 in Kaatsheuvel. Het bouwwerk draagt de naam De Chinese Nachtegaal.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2026082001019 en ingediend via de reguliere procedure. Het verzoek werd ontvangen op 20 augustus 2026.

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