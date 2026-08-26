Bouwloods wijkvereniging de Spie gepland in Hoeven

In Hoeven is een aanvraag ingediend voor het vernieuwen van een bouwloods voor wijkvereniging de Spie. De aanvraag werd op 25 juli ontvangen door de gemeente Halderberge.

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De bouwloods is gepland aan de Kapelstraat 20 in Hoeven. Het gaat om een omgevingsvergunning waarmee de wijkvereniging haar huidige loods wil vernieuwen.

De aanvraag, met zaaknummer 1434760, heeft een informatief karakter. De gemeente Halderberge benadrukt dat bezwaar maken pas mogelijk is nadat er een beslissing is genomen over de vergunning.