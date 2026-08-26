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Gevelwijzigingen aangevraagd voor Wilhelminaplein in Oudenbosch
Vandaag om 09:39 • Aangepast vandaag om 09:54
Op 17 augustus is een vergunning aangevraagd voor gevelwijzigingen aan het pand op Wilhelminaplein 33 in Oudenbosch.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Halderberge. Het gaat om plannen om veranderingen aan de gevel aan te brengen.
De aanvraag heeft zaaknummer 1438201 en kan worden ingezien via een verzoek bij de gemeente. Tegen de aanvraag zelf kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas zodra er een besluit is genomen.
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