Gevelwijzigingen aangevraagd voor Wilhelminaplein in Oudenbosch

Op 17 augustus is een vergunning aangevraagd voor gevelwijzigingen aan het pand op Wilhelminaplein 33 in Oudenbosch.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Halderberge. Het gaat om plannen om veranderingen aan de gevel aan te brengen.

De aanvraag heeft zaaknummer 1438201 en kan worden ingezien via een verzoek bij de gemeente. Tegen de aanvraag zelf kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas zodra er een besluit is genomen.