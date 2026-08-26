Grond wordt toegepast bij Pietseweg in Oud Gastel

Bij Pietseweg in Oud Gastel is gemeld dat grond of baggerspecie wordt toegepast. De melding is op 24 augustus afgehandeld en kan niet worden ingezien of betwist.

Gevonden voor jou

Het toepassen van grond of baggerspecie houdt in dat grond of baggerslib op een locatie wordt gebruikt, bijvoorbeeld om op te hogen of aan te leggen. Deze melding is gedaan op basis van het Besluit activiteiten leefomgeving.

De gemeente Halderberge heeft de melding geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00021480. De locatie waar dit gebeurt is de Pietseweg in Oud Gastel. Verder is er geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding.