Opslagloods aangevraagd aan Vaccaweg in Oud Gastel

In Oud Gastel is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een opslagloods. Het gaat om een aanvraag van 14 augustus 2026 voor het adres Vaccaweg 19.

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De gemeente Halderberge heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een opslagloods aan de Vaccaweg 19 in Oud Gastel. De aanvraag is ingediend op 14 augustus 2026 en heeft zaaknummer 1437944.

Het gaat om een omgevingsvergunning, waarbij belanghebbenden pas bezwaar kunnen maken zodra de gemeente een besluit heeft genomen. Voor nu is de aanvraag alleen ter informatie bekendgemaakt.