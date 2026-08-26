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Beslistermijn verlengd voor nieuwbouwplannen in Hoeven

Vandaag om 09:39 • Aangepast vandaag om 09:55

De gemeente Halderberge heeft de beslissing over tien nieuwe woningen aan het Constantijn Huygensplein in Hoeven met maximaal zes weken verlengd.

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Burgemeester en wethouders van Halderberge hebben besloten de termijn voor de aanvraag om tien levensloopbestendige woningen te vervangen aan het Constantijn Huygensplein in Hoeven te verlengen. Dit gebeurt in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De verlenging geldt voor een periode van maximaal zes weken. Het zaaknummer van deze aanvraag is 1428566. Het gaat om nieuwbouw die de huidige bebouwing op het adres Constantijn Huygensplein 1 tot en met 10 moet vervangen.

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